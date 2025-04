Fumo dalla contrada Zorletti, intervengono i pompieri per l’incendio di un tetto

Chiamata necessaria ai vigili del fuoco all’ora di pranzo di venerdì da contrada Zorletti di Sopra, nelle vicinanze delle ex scuole di Savena a Valli del Pasubio, a causa dell’incendio che ha intaccato circa 30 metri quadrati della copertura di un immobile.

Si tratterebbe più in dettaglio del tetto di un’abitazione privata, disposta su tre piani. La chiamata con segnalazione e richiesta di intervento del personale del 115 è stata fatta alle 12.30 circa dalla contrada di montagna, specificando che non si avevano nel luogo persone ferite o intossicate mentre sussisteva il reale rischio che il problema sorto improvvisamente si estendesse all’intero stabile privato.

Il personale dei vigili del fuoco arrivati sul posto con tre mezzi dal distaccamento di Schio in prima battuta è riuscito a circoscrivere rapidamente le fiamme, sezionando con motoseghe il tetto secondo i protocolli di intervento ed evitando così il propagarsi dell’incendio all’intera copertura. Altri tre automezzi antincendio in dotazione alla centrale provinciale di Vicenza tra cui l’autoscala, invece, dopo l’allerta iniziale sono stati fatti rientrare alla base.

Le cause dell’incendio sarebbero da collegare all’impianto di scarico dei fumi di una stanza scaldata con una stufa. I tecnici del 115 stanno vagliando l’ipotesi e raccogliendo elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incendio comunque domato in breve tempo. Dopo lo spegnimento si è proceduto alla fase di bonifica, con rientro delle squadre impiegate in caserma alle 15.

