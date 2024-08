Campus delle arti, oltre 120 giovani musicisti invadono la città

Un esercito di 120 persone, fra studenti, maestri e staff invaderanno dal 4 all’11 agosto Bassano del Grappa per seguire i corsi di formazione, educazione e promozione musicale. I giovani musicisti, dagli 8 ai 25 anni, sono soprattutto pianisti, ma si compongono anche di molti flautisti, violinisti, violoncellisti, cantanti e jazzisti, che seguiranno gli insegnamenti di maestri di fama internazionale. Promotore dell’iniziativa è il “Campus delle Arti” che da 20 anni, sotto la direzione artistica della maestra Angela Chiofalo, unisce una vasta comunità musicale proveniente da tutto il mondo.

Al Campus questo gruppo di musicisti avrà l’opportunità di partecipare a Masterclass di alto

perfezionamento, al progetto “In vacanza con il tuo strumento”, a laboratori musicali e a corsi adatti a tutte le età e a tutti i livelli. Tra le più interessanti novità di quest’edizione, vi è la partecipazione di docenti del calibro di Siavush Gadjiev, Francesco D’Errico e Boris Garlitsky, al cui seguito arriveranno talenti come Elli Choi, violinista premiata al celebre concorso “Queen Elisabeth” proprio quest’anno. Nuova sarà anche la presenza di Erica Piccotti, giovanissima e pluripremiata violoncellista, la quale, dopo aver frequentato Campus da bambina in qualità di allieva, torna adesso in veste di docente per tenere una

Masterclass speciale ed esibirsi in concerto. Inoltre, quest’anno tra i giurati vi sarà il maestro Marcello Filotei, musicista, compositore e giornalista di Radio Vaticana.

Lezioni e concerti si svolgeranno in luoghi storici messi a disposizione dall’amministrazione

comunale di Bassano del Grappa, tra cui la Sala Specchi del Palazzo Sturm, Sala Chilesotti del Museo Civico, Spazio Corona, Palazzo Agostinelli e Sala nuova e Corpo di guardia del Castello di Bassano. Sabato 10 agosto, si svolgerà il “Concorso Premio Campus delle Arti”, mentre a seguire, alle ore 19, si terrà il Galà finale, durante il quale saranno annunciati i 10 vincitori che avranno l’opportunità di esibirsi in concerti nella stagione 2024-25 in Italia e all’estero (Istituto italiano di cultura di Zurigo, Zagabria e Vienna) o di effettuare una registrazione con l’etichetta “Musikstrasse”. La mattina dell’11 agosto, si terrà lo spettacolo di teatro musicale tenuto dai più piccoli.

Tutte le sere dal 4 al 10 agosto i giovani partecipanti ai corsi di solisti o cameristi, si esibiranno affiancati dai loro maestri per la rassegna “Un ponte di note stellate”, occasione in cui festeggiare insieme i 20 anni del Campus. L’associazione “Amici del Campus delle Arti”, rappresentata dal presidente Anna Mazzeo e dal direttore artistico, Angela Chiofalo, è infine lieta di annunciare che, con i contributi dei donatori ricevuti grazie al crowdfunding, è stato possibile finanziare 10 borse di studio per studenti con difficoltà economiche.