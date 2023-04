Auto contro furgone all’incrocio: feriti entrambi i conducenti. Accertamenti in corso

Incidente stradale con due persone ferite e rimaste temporaneamente bloccate all’interno dei rispettivi veicoli a Cartigliano, dove le sirene delle autoambulanze del Suem, dei vigili del fuoco e dei Carabinieri si sono concentrate in via Marconi, poco distante dal centro della cittadina.

Ad andare in collisione poco dopo le 12.15 di oggi sono stati un furgoncino di trasporto merci e un’automobile, per cause per il momento non ancora accertate. All’interno dei due abitacoli si trovavano in quel frangente i soli conducenti dei mezzi: entrambi malconci dopo l’impatto ed entrambi estratti dai soccorritori,

Il mezzo di lavoro, in particolare, si è rovesciato su un fianco rimanendo ruote all’aria. I vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa si sono occupati della messa in salvo dell’uomo alla guida, per poi affidarlo alle cure degli operatori del Suem 118. Sia lui che l’altra persona estratta dalla vettura, andata distrutta nella parte anteriore, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Bassiano di Bassano per accertamenti ed eventuali interventi di medicina d’emergenza.

I Carabinieri della stazione locale si sono adoperati, dopo aver collaborato nella fase di soccorso, per deviare opportunamente il traffico nella zona ed hanno eseguito i rilievi del sinistro. Le condizioni generali di salute dei due feriti saranno oggetto di un aggiornamento nelle prossime ore.