A fuoco dieci semirimorchi in un’azienda di trasporti. Ipotesi-dolo

La sala operativa dei Vigili del fuoco di Vicenza è stata allertata ieri, 1° gennaio, poco dopo le 18, per un incendio sviluppatosi all’interno di una ditta di trasporti, a Cassola.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa, coadiuvati dai colleghi della centrale di Vicenza e di Padova, sono intervenuti con 5 automezzi e 14 operatori per l’estinzione dell’incendio che ha coinvolto una decina di semirimorchi parcheggiati presso la ditta Marchioron Trasporti. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco le cause dell’incendio, per il quale non si esclude l’eventualità del dolo.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono andate avanti per ore.

