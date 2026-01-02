Previsioni 2-4 gennaio: gelo e poche nubi
Situazione generale
Continua l’afflusso di correnti moderatamente fredde di origine artica su tutto il nord Italia. Ieri sera il vicentino è stato lambito da un debole peggioramento che ha portato deboli fioccate anche in pianura sulla parte centro-meridionale della Val Padana. Nel breve termine non si vedono perturbazioni in grado di portare fenomeni significativi sulla nostra provincia.
Venerdì 2 gennaio
La mattina il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso sulle Prealpi, mentre in pianura le nubi saranno più presenti. La sera rasserenamenti sempre più ampi a partire da nord. Temperature in lieve aumento causa nuvolositá, estremi termici in pianura tra -1 e +4
Sabato 3 gennaio
Sarà una giornata fredda ma soleggiata su tutto il territorio. Grazie ai cieli sereni le temperature minime torneranno a scendere con valori fino a -3 gradi in pianura. Valori termici leggermente sotto media.
Domenica 4 gennaio
Si avvertirá una nuova recrudescenza del freddo. Nuovi pulsi di aria gelida di origine Scandinava valicheranno le Alpi verso la nostra provincia che vedrà intense gelate notturni e temperature minime fino a -4 gradi.
Tendenza nel lungo termine
Attualmente si vede un peggioramento del tempo per il vicentino tra il 6 e 7 gennaio. In caso di precipitazioni, dato il gelo, risulteranno nevose in pianura.
– – – – –
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.