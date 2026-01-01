Scompare nel nulla per una sigaretta: maxi-allarme sul Grappa, ma lui dormiva a casa

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una notte di Capodanno che sembrava sul punto di trasformarsi in un giallo di montagna si è conclusa con un epilogo decisamente più semplice: un sonno profondo. Molto profondo. Tanto da mobilitare Soccorso alpino, Vigili del fuoco e Carabinieri.

Tutto è iniziato attorno alle 4 del mattino di oggi, quando la Centrale del Suem di Vicenza ha attivato le squadre di emergenza per la scomparsa di un 46enne di Loria, in località Cibara, sul Monte Grappa. L’uomo era uscito un’ora prima dal locale dove stava festeggiando San Silvestro per fumare una sigaretta, senza però fare più ritorno. La compagna, non vedendolo rientrare, aveva trovato la sua auto ancora in moto e il telefono abbandonato sul sedile: elementi che, nel cuore della notte e in un’area boschiva, hanno fatto temere il peggio. Dopo averlo cercato a lungo insieme ai presenti, la donna aveva chiesto aiuto, spostandosi nel frattempo dai genitori che si trovavano in un’abitazione più a monte.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, però, un dettaglio ha cambiato improvvisamente lo scenario: l’auto del 46enne non c’era più. Nessuna traccia nel parcheggio dove era stata vista poco prima. A quel punto, i Vigili del fuoco hanno deciso di verificare anche l’abitazione, entrando insieme alla compagna. La soluzione del mistero era dietro la porta: l’uomo era tranquillamente addormentato a casa, ignaro del dispiegamento di forze che la sua sigaretta “di troppo” aveva messo in moto. L’allarme è così rientrato, lasciando dietro di sé un sospiro di sollievo generale e una storia che, col senno di poi, farà probabilmente sorridere più di qualcuno. Anche se, per una notte, il Monte Grappa ha temuto di dover aggiungere un nuovo caso alla cronaca del nuovo anno.

