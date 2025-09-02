Fuoco nel garage scaturito da una batteria difettosa. Interviene la squadra di pompieri

Intervento risolutivo dei vigili del fuoco nel pomeriggio di lunedì a Cassola, a causa di una nuova emergenza incendio segnalata da un cittadino nella propria abitazione. Dal locale del garage, infatti, fuoriusciva del fumo denso, consigliando quindi di evacuare subito lo stabile e chiedere aiuto agli operatori specializzati del 115.
Una volta giunti sul posto, in una proprietà privata di via Portile, i cinque pompieri inviati dalla sede di Bassano del Grappa hanno utilizzato una piccola termocamera in dotazione per visionare dall’esterno l’origine di calore, individuata in una batteria.
Un corto circuito o comunque un guasto generico del dispositivo ne aveva evidentemente provocato il surriscaldamento, fino a dare origine alle fiamme e al fumo. Dopo la messa in sicurezza dell’area di intervento, i membri del team del 115 hanno trasportato la batterie nel cortile esterno, procedendo a ricoprirla con un cumulo di sabbia per renderla per così dire “inoffensiva”.
Operazione portata a termine con cautela e senza intoppi di sorta, prima di procedere alla fase conclusiva di bonifica e sopralluogo interno, per poi rientrare in caserma a Bassano nella sede di Ca’ Baroncello. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, riguardo ai danni patiti dai proprietari del garage risultano in via di quantificazione, ma rimangono almeno contenuti proprio grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco.