Tamponamento in Spv tra furgone e tir: ferito l’autista del veicolo a quattro ruote

Terribile schianto venerdì sera lungo il tratto vicentino di Superstrada Pedemontana Veneta all’altezza di Colceresa, con coinvolti un autoarticolato e un furgone. Sarebbe stato proprio il mezzo più leggero a tamponare il tir, sul frontale lato destro come evidenziano le foto dei vigili del fuoco accorsi sul posto alle 22.20 circa di ieri.

Polizia stradale e squadra di emergenza sanitaria del Suem 118 hanno completato i soccorsi rivoti a conducente del furgone, semidistrutto, traportato d’urgenza in ospedale. Si tratta di un uomo, gravemente ferito, sulle cui condizioni si attendono aggiornamenti.

Il veicolo era guidato dalla persona trasportata in ambulanza verso il polo ospedaliero più vicino e, fortunatamente, viaggiava sola. Un eventuale passeggero non sarebbe in alcun modo sopravvissuto, visto lo squarcio che ha distrutto la parte destra del furgone. Sul posto anche il personale tecnico ausiliario di Spv per ripristinare il tratto di superstrada coperto di detriti dopo il tamponamento.

Toccherà alla Polstrada ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente stradale, sulla scorta dei rilievi e della testimonianza del camionista, rimasto illeso. Una ventina in tutto le persone che si sono prodigate sullo scenario della drammatica collisione.