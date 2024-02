Camion si ribalta lungo la Pedemontana Veneta. Disagi al traffico e ferite lievi per l’autista

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il rimorchio di un autoarticolato adibito a trasporto di materiale edile si trova “di traverso” lungo una delle due carreggiate di marcia della nuova Superstrada Pedemontana Veneta, dopo l’incidente avvenuto stamattina poco dopo le 11 nel tratto di Spv che attraversa la periferia di Breganze.

L’autista del mezzo pesante avrebbe perso il controllo improvvisamente andando ad abbattere con la cabina di guida le barriere sul lato sinistro, con il rimorchio ad inarcarsi e bloccarsi sull’asfalto, ruote all’aria. L’uomo al volante del tir è rimasto ferito ed è stato soccorso da un veicolo di emergenza del Suem 118: avrebbe riportato comunque lesioni superficiali da medicare.

L’incidente in superstrada, che solo per caso non ha coinvolto altri utenti del tratto a pedaggio tra gli svincoli di Marostica e Breganze in direzione dell’A31 e di Thiene, è stato segnalato al km41. Sul posto si sono precipitati anche i vigili del fuoco inviati dalla sede del 115 di Bassano, con due due automezzi di soccorso, subito impegnati nella prima fase di messa in sicurezza dell’area e tutti attualmente all’opera per le operazioni di rimessa in carreggiata dall’autoarticolato e rimozione dei detriti e del carico di ghiaino finito in strada.

Prima ipotesi per spiegare la perdita del controllo del tir risiederebbe nello scoppio di uno degli pneumatici del camion cassonato. Toccherà agli operatori della Polstrada, competenti per i rilievi, fare luce sull’episodio. Il personale ausiliario della SPV con la polizia stradale hanno provveduto a incanalare in traffico su una corsia, nell’attesa del recupero del mezzo.