Grande cordoglio per Mirko Astuni: un male incurabile stronca il ristoratore 48enne

C’è grande commozione e smarrimento nel bassanese per la scomparsa di Mirko Astuni, il ristoratore 48enne scomparso stamattina all’Ospedale San Bassiano, dopo un breve periodo di malattia. Un male incurabile che non ha dato tregua all’uomo, lasciando nel lutto la moglie Barbara e la figlia 11enne Ginevra, oltre ai genitori, i due fratelli e quanti lo conoscevano per le sue doti umane oltre che per la professione.

Una persona solare, dinamica e orgogliosa della sua attività, la “Gastronomia Pizzeria da Guido” in Viale Vicenza a Bassano del Grappa dove la notizia della sua scomparsa è giunta come una doccia gelata. E tra i primi a stringersi con grande sensibilità attorno alla famiglia Astuni, il preside della scuola media dell’Istituto scolastico Filippin, frequentato dalla figlia: “Era un uomo profondamente innamorato della vita, della sua famiglia, oltre che dell’attività in centro a Bassano” – ricorda con emozione Sandro Pozza. “Non dimenticherò mai il suo ultimo abbraccio alla recita di Natale dove, dietro una colonna, mi ha ringraziato per una dedica che gli avevamo fatto, in anonimato, per infondergli coraggio”.

Un coraggio che ora servirà anche alla piccola Ginevra per la quale la mamma stessa ha chiesto una preghiera di conforto per trovare “un perchè plausibile di fronte a tanto strazio”. Ammesso che esistano risposte capaci di lenire questo momento di dolore che solo il tempo, assieme all’affetto che già in queste ore sta travolgendo i familiari, saprà mitigare nel ricordo dell’adorato papà. E per quanti vorranno ulteriormente testimoniare la loro vicinanza, con la partecipazione in memoria di Mirko Astuni, il rito funebre è già stato fissato per sabato 18 gennaio alle 14 nella Chiesa di San Francesco: seguirà la tumulazione nel cimitero di Angarano.