Apericena con i mici, Prima del Torcolato, escursioni e corso base di sopravvivenza: tutti gli eventi del weekend

La metà di gennaio è già arrivata, e con essa un nuovo weekend si approssima. Di conseguenza, per molti vicentini torna a riproporsi un cronico quesito: cosa fare di bello nel fine settimana? Alcune modeste proposte, come d’abitudine, arrivano dai microfoni della rubrica di Radio Eco Vicentino “Festa Italiana“. I suoi due animatori, Gianni Manuel e Martina Polelli, hanno fatto il punto delle proposte che il Vicentino riserva a residenti e non per questo weekend.

Si inizia da Vicenza, che da venerdì 17 a domenica 19 gennaio ospiterà la 13° edizione di Vioff, l’evento collaterale ufficiale di VicenzaOro. Nel capoluogo berico, inoltre, prosegue la rassegna “Tre capolavori a Vicenza“, con l’esposizione delle opere di Leonardo Da Vinci e Jacopo da Bassano alle quali si aggiunge l’installazione site-specific di Gianandrea Gazzola.



In quel di Longara (Vicenza), il Neko Cafè propone per sabato 18 gennaio una serata speciale con buona cucina, musica dal vivo e la compagnia degli adorabili gatti del locale. A Sant’Antonio del Pasubio invece, da venerdì 17 a domenica 19 gennaio, torna l’omonima sagra.

A Breganze, domenica 19 gennaio, sarà la volta della 30° edizione della Prima del Torcolato. Mentre ad Asiago, sabato 18 gennaio, si potrà partecipare ad un’escursione guidata a Cima Ekar, nella suggestiva atmosfera creata da un tramonto spettacolare e dal cielo stellato.

Cesuna di Roana propone, per domenica 19 gennaio, una passeggiata che condurrà i partecipanti attraverso i suggestivi boschi dell’Altopiano dei Sette Comuni. In quel di Tonezza del Cimone invece, sabato 18 gennaio, si terrà una ciaspolata al chiaro di luna, per una serata magica tra neve e divertimento.

Mossano, sabato 18 e domenica 19 gennaio, ospiterà un corso base di sopravvivenza dedicato ad amanti e neofiti dell’outdoor. Infine, a beneficio dei vicentini che dovessero trovarsi a Trieste venerdì 17 gennaio, si segnala che il capoluogo giuliano ospiterà “L’essenza del tartufo“, una degustazione con l’appropriato abbinamento di vini per esaltare e far eccellere questo straordinario prodotto.

Gabriele Silvestri