Il sindaco Finco indagato per il crollo alla scuola Pascoli: “Massima collaborazione con la Procura”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, è indagato per il crollo dell’intonaco che sette mesi fa ha provocato il ferimento di un alunno presso la scuola primaria “Pascoli” di viale Diaz. Lo ha reso noto oggi, 12 agosto, lo stesso primo cittadino bassanese.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, nella figura del pm Giorgio Falcone, ha infatti notificato a Finco un’informazione di garanzia e un invito a presentarsi, in qualità di persona sottoposta a indagini. Il distacco di materiale dal soffitto di un’aula avvenne lo scorso 31 gennaio e costrinse le autorità ad evacuare il plesso scolastico. Nell’episodio rimase coinvolto, senza gravi conseguenze per fortuna, un bambino di otto anni. L’indagine della Procura, scattata dopo il fatto, ipotizza il reato di crollo colposo.

“Massima collaborazione con la Procura”

“Affronterò questa vicenda con la massima serenità e piena fiducia nell’operato della magistratura. Fin dal primo giorno del mio insediamento – ha affermato Finco, appresa la notizia – ho sempre agito nell’esclusivo interesse della comunità, ponendo particolare attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici. Sarà mia cura fornire agli inquirenti ogni informazione utile a chiarire in modo oggettivo i fatti. Offrirò la massima collaborazione in ogni fase del procedimento, con l’auspicio di giungere a un accertamento completo e trasparente della realtà”.

Edificio in vendita

Fino alla fine dell’anno scolastico, lo scorso giugno, tutte le classi della “Pascoli” di Angarano hanno traslocato nei locali dell’ex tribunale di Bassano del Grappa. Dopo il sopralluogo più approfondito dei tecnici comunali e di quelli privati inviati da un’azienda specializzata, infatti, si era reso necessario “liberare” l’edificio, per motivi di sicurezza. L’edificio successivamente è stato inserito nel piano delle alienazioni di immobili comunali e sarà quindi venduto.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.