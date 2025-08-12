Alpinista di Schio cade in cordata e rimane ferito sulla Pale di San Martino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un 39enne di Schio è rimasto ferito oggi sulle Pale di San Martino (Primiero, in provincia di Trento) dopo essere caduto mentre stava scalando, in cordata, il Campanile Pradidali.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12:30 di oggi, 12 agosto: la cordata, tutta composta da alpinisti veneti, è stata soccorsa nel primo pomeriggio sullo spigolo Delvecchio al Campanile. Gli scalatori erano al primo tiro quando il 39enne, primo di cordata, è caduto riportando un trauma all’arto inferiore. La compagna, coetanea residente a Mirano (Venezia), è stata invece veniva colpita da un sasso e ha riportato una leggera ferita alla gamba.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre alcuni operatori del Soccorso alpino trentino della stazione di Primiero si sono messi a disposizione in piazzola. L’elicottero ha raggiunto il sottostante rifugio Pradidali, dove ha scaricato l’équipe sanitaria. Quindi l’elicottero ha portato il tecnico di elisoccorso in quota, sbarcandolo tramite verricello sul target. Verificate le condizioni sanitarie, i due sono stati portati alla piazzola del rifugio, dove sono stati visitati dai sanitari. Sono quindi stati trasportati in piazzola a Fiera di Primiero, dove sono stati affidati all’ambulanza (che ha portato l’uomo all’ospedale di Feltre) e agli operatori del Soccorso Alpino, che hanno invece accompagnato la donna alla macchina.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.