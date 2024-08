Incidente con 4 feriti allo svincolo tra A4 e A31: coinvolta una vettura della Polstrada

Un serio incidente stradale con bilancio che conta dei feriti è avvenuto nella mattinata di venerdì lungo l’autostrada A4 nel tratto intorno alla città di Vicenza, proprio all’altezza dello svincolo per accedere all’A31 Valdastico. Tra le automobili coinvolte anche quella di un equipaggio di Polizia Stradale in transito in quel frangente lungo il tratto, proveniente dalla base operativa di Bassano del Grappa.

Si tratterebbe di un tamponamento. I due componenti sono stati subito soccorsi al pari di altri automobilisti: entrambi avrebbero riportato traumi e lesioni nella carambola. Sono in corso accertamenti sulle loro condizioni di salute all’ospedale San Bortolo. In ogni caso è stato reso noto che non sussiste pericolo di vita.

Il bilancio provvisorio dell’incidente odierno parla di quattro persone ferite, con ricoveri in codice giallo per chi ha riportato lesioni di media entità, da valutare. Non sono disponibili per ora altri dettagli sul tamponamento, né la “sua” dinamica precisa. Lo scenario dove si verificato l’urto multiplo tra veicoli in marcia è stato chiuso al traffico per quasi un’ora per agevolare le ambulanze del Suem 118 giunte sul posto. Si tratta del secondo fatto in poco più di 20 giorni che vede coinvolto un team della Polstrada in gravi incidenti, ricordando la coppia di agenti investita sulla Spv lo scorso 13 luglio.

Nell’arco di un paio d’ore dall’allarme un messaggio di di vicinanza è stato diffuso da Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. “Voglio fare gli auguri di pronta guarigione ai due agenti della polizia stradale di Bassano che sono stati coinvolti nel tamponamento avvenuto questa mattina in A4. Ricordo che questi poliziotti sono impegnati nel pattugliare le nostre strade e nel garantire la sicurezza di tutti coloro che vi transitano, mettendo spesso a repentaglio le loro stesse vite. Per questo colgo l’occasione anche di ringraziarli di questo prezioso impegno che garantisce la sicurezza di tutti. Estendo l’augurio di pronta guarigione anche alle altre persone coinvolte nell’incidente – conclude Zaia -. Siamo nei giorni da bollino nero per le nostre strade, percorse da migliaia di veicoli nell’esodo per le vacanze d’agosto. Rinnovo il grazie al personale della Polstrada e delle forze dell’ordine impegnate a far sì che tutto si svolga senza particolari problemi di sicurezza”.