La pratica Dance Well ai Musei Civici di Bassano protagonista della puntata di GenerAzione Bellezza su Rai3

Nella settimana dedicata alla Giornata Mondiale del Parkinson, va in onda stasera, venerdì 14 aprile alle 20.15 su Rai 3 la puntata di GenerazioneBellezza girata anche Bassano del Grappa, con un focus su Dance Well, la pratica di danza promossa dalla Città di Bassano del grappa, aperta a tutti e pensata appositamente per le persone con Parkinson, che si svolge in contesti artistici.

La troupe di Rai 3, guidata da Emilio Casalini, è stata a Bassano del Grappa nell’autunno scorso, girando per una giornata tra gli spazi del Museo Civico e partecipando alle classi di danza che da ormai dieci anni si tengono al Museo Civico.

La puntata è dedicata alla bellezza che cura, mettendo in luce quanto la potenza estetica di statue, dipinti, architetture civili e religiose impattino sulle persone.

E Dance Well dimostra quanto la bellezza di un’opera d’arte, da un dipinto ad una statua, combinata con la potenza della danza, possa influire sul cervello e sul corpo.

Nel museo Civico di Bassano del Grappa, sotto lo sguardo attento di Roberto Casarotto, ideatore della pratica e della danzatrice Giovanna Garzotto, la comunità dance well, formata da un gruppo misto di perosne con e senza parkinson, alleviano la propria malattia danzando tra le opere del Canova. E vale quanto e spesso di più di una medicina in un crescendo di simbiosi tra uomo e arte che commuove.

“Tra le opere d’arte si crea una magia, qualcosa che la scienza potrà sempre di più capire e spiegare, ma che avrà sempre un elemento di imperscrutabile. Qui dove la bellezza aiuta a vivere meglio, perché di crepe ne abbiamo tutti davvero tante”.

La puntata sarà visibile anche on demand su Raiplay.