L’imprenditore del tessile Campagnolo nominato Cavaliere del Lavoro. E’ l’unico in Veneto

C’è anche un vicentino – oltre che unica personalità in Veneto – tra i 25 imprenditori che saranno insigniti del titolo di Cavaliere del Lavoro, nella cerimonia ufficiale di domani, dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella: si tratta di Giorgio Campagnolo, dell’omonima azienda Fratelli Campagnolo Spa, con sede a Romano d’Ezzelino, specializzata nell’abbigliamento applicato allo sport, running e trekking in particolare, oltre alle linee dedicate ai bambini, al tessile per la casa e alla moda uomo e donna per adulti.

Una storia industriale che affonda le sue radici al 1948, ad un primo banco al mercato della piazza di Bassano del Grappa che la madre di Giorgio, rimasta vedova, allestiva con i sui capi in lana da commerciare. Dal banco al primo negozio nel 1954, poi l’ingresso dei 5 figli, lo stabilimento produttivo iniziale e l’ingresso nel mondo dell’industria tessile, dando lavoro a centinaia di vicentini e non solo.

L’alta onorificenza dedicata a personalità italiana che si sono distinte per il loro operato nel mondo del lavoro e dell’economia viene assegnata ogni anni in occasione della Festa della Repubblica Italiana. L’unico veneto tra i candidati a vedersi assegnare domani il gradito riconoscimento è l’88enne industriale bassanese. “Congratulazioni vivissime – ha scritto Luca Zaia, presidente regionale – a Giorgio Campagnolo, insignito oggi della prestigiosa onorificenza. La nomina del Quirinale riconosce non solo il valore di un imprenditore di visione e successo ma premia anche una storia veneta, fatta di passione e impegno familiare, cominciata con il contatto col pubblico nei paesi del Vicentino e proseguita scalando i vertici internazionali della produzione dell’abbigliamento sportivo”.

Oggi l’azienda capitanata da Giorgio Campagnolo, il più giovane dei 5 figli della progenitrice della famiglia di imprenditori, Maria Disegna, conta 1.200 dipendenti e circa 15 milioni di capi di vestiario prodotti ogni anno, per 5 brand e migliaia di clienti nel mondo. Andrea, Mario, Antonio, Silvano e Giorgio i nomi dei cinque fratelli Campagnolo.