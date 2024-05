“Cascata” nel tunnel di Malo della Spv: l’acqua filtra da una fessura del cemento – VIDEO

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nel mese di marzo scorso l’allarme – e poi le rassicurazioni – sulle crepe apparse sulla parte soprastante interna del tunnel di Malo che inizia al km 15 del tracciato di Superstrada Pedemontana Veneta, di stamattina il video che riprende la “doccia” d’acqua che filtra dalle stesse fessure visibili nel cemento, per quanto su un’area limitata.

Una “venatura” d’acqua, così come è stata definita dalla gestione di SPV, che si è svelata questa mattina in concomitanza con violento temporale e pioggia torrenziale che hanno investito l’Altovicentino ancora una volta.

Proprio sul portale dell’infrastruttura, nelle ore successive all’allarme e dopo un sopralluogo dei tecnici, è stato comunicato che il problema è stato risolto. In ogni caso la carreggiata verso est, in direzione di Treviso, non era stata chiusa al traffico, non presentando rischi imminenti per gli utenti.

Nel frattempo, però, il breve filmato è divenuto virale nel web e nei social di ogni genere suscitando come sempre in questi casi più svariati commenti, tra chi si chiede se la galleria sia davvero sicura, chi lamenta il dispendio di denaro per la costrizione di una SPv già con le crepe e chi ironizza sul pedaggio salato per il transito nel tunnel che comprende, però in compenso, almeno oggi, anche l’autolavaggio.