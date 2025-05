Continuano le ricerche del parapendio precipitato tra i boschi vicino a Pradipaldo

Un aggiornamento a metà mattinata di lunedì è stato diramato dal Cnsas Soccorso Alpino sulle pagine social istituzionali. “Le squadre a piedi di Asiago e della Pedemontana Grappa hanno verificato le coordinate indicative e l’area è stata sorvolata dall’elicottero di Verona emergenza prima e da quello dei Vigili del fuoco, rientrato a sera, poi. Il Soccorso alpino di Asiago è rimasto al campo base fino all’una e mezza per intervenire in caso le termocamere dei droni avessero dato delle indicazioni. E in serata è stata controllata la segnalazione di voci nelle vicinanze del Ristorante Tortima. Attualmente sia il Soccorso alpino che i Vigili del fuoco stanno approfondendo la ricerca”.

