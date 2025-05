Un Cristal sempre più dorato punta prima alla Spagna e poi alla Cina. Con un appello

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Non gareggiano nel pattinaggio di velocità, bensì per la versione artistica, ma sono davvero lanciatissime sui pattini le protagoniste del Cristal Skating Team. Anzi, anche i protagonisti al maschili, componenti del Grande Gruppo che ha offerto uno show strabiliante ai recenti Campionati Italiani 2025 di Montichiari (Brescia). Una performance di squadra premiata con il 1° posto dalla giuria e conseguente medaglia d’oro, prestazione che vale anche il pass sia per gli imminenti Europei da ospitarsi a Saragozza (Spagna), poi per i Mondiali di ottobre in Cina, nella capitale Pechino.

Due tra i 24 artisti su pattini a rotelle sono ospiti di BreakPoint per parlare di aspirazioni e ambizioni del Cristal, formazione che si appoggia sull’associazione Apav di Fara Vicentino e che porta a fondersi in un unico cuore pulsante di passione atleti e atlete provenienti da più paese del Vicentino e del Padovano. Giada Biasin e Cristian Catana sono elementi del team e allo stesso tempo allenatori delle nuove leve, disponibili a raccontare di tutto di più di loro e di tutto il mondo Cristal. Breganzese “d’adozione” lui, bassanese “di crescita” lei, sono tra i pilastri del Cristal nonostante la freschezza e la giovane età.



A metà aprile la medaglia d’oro ai Nazionali, bissando il successo del 2024, portando in pista ko show intitolato “La mano del destino“, sul tema dei tarocchi. Oltre agli atleti sui pattini, tanto lavoro nel dietro le quinte di allenatrice, coreografo e mental coach, oltre che di chi in veste di collaboratore o dirigente ha dato un mano agli interpreti dai costumi al trucco alla preparazione atletica. Una conferma, dunque, quella che premia la nutrita banda vicentina che si fregia anche del titolo di vicecampioni mondiali in carica.

Pronte e pronti a prendere l’aereo per Saragozza e confrontarsi con le squadre di casa in terra iberica, che come da tradizione come nazioni “specialiste” nel pattinaggio artistico si giocano proprio all’ultimo voto con i club italiani le migliori posizioni e le medaglie. Insieme a Giada e Cristian tante le curiosità, dall’equipaggiamento al loro “primo amore” sul piano sportivo, ricordando il calendario di esibizioni che permetterà a tutti coloro che desiderano di osservare da vicino l’esibizione del Grande Gruppo nel Vicentino.

1 di 5

Ricordando poi la fondamentale raccolta fondi lanciata qualche giorno fa dalla società, col nobile fine di agevolare a chi ha la volontà di contribuire alla trasferta asiatica di questi giovani che porterà una quarantina di componenti del Cristal a Pechino. Una spesa, come si può intuire, di portata eccezionale che merita davvero una mano extra. E che cade proprio nell’anno del 30° dalla fondazione del team, secondo gli studi approfonditi di Cristian il più longevo al mondo in questa specialità sportiva! Voli internazionali, alloggi, trasporti in loco e iscrizioni alla gara sono a carico di società e famiglie: per contribuire (clicca) ogni cifra è ben accetta.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram. Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.