Scontro tra motocicli in Cittadella degli studi: feriti due 17enni. Uno è in gravi condizioni

Sono stati ricoverati d’urgenza il più grave al San Bortolo di Vicenza, in codice rosso, e l’altro ragazzo di 17 anni all’ospedale di Santorso, i due studenti soccorsi poco dopo le 8 in Cittadella degli studi di Schio, dopo un violento scontro tra motocicli all’incrocio tra via Marin Sanudo e via Luzio. Nella dinamica dell’incidente di lunedì mattina sarebbe coinvolta anche un’automobile.

I coetanei 17enni per cause da accertare sono venuti a contatto nelle vicinanze della sede del Liceo Tron Zanella e della nuova palestra. Erano a bordo rispettivamente di uno scooter e di una motocicletta, due veicoli a due ruote rimasti in strada visibilmente danneggiati in seguito alla collisione accidentale.

Preoccupano le condizioni di salute del più grave tra i due assisiti sul posto dal personale del Suem 118 accorso dal vicino ospedale Alto Vicentino, che avrebbe subito dei politraumi coinvolgendo anche il capo. E’ stato trasportato invece con un codice giallo di media gravità proprio nel polo medico più vicino il secondo adolescente ferito, per il quale si sospettano fratture. L’incidente è avvenuto in presenza di altri studenti in arrivo negli istituti superiori della città di Schio.

Inviati sullo scenario dell’incidente tra motoveicoli anche gli agenti della polizia locale “Alto Vicentino” oltre al personale sanitario d’emergenza.

La notizia è in aggiornamento

