Doloroso addio a un bimbo di 10 anni a San Floriano, stroncato da un male fulminante

Fine settimana triste e insieme amaro per la comunità di Marostica e in particolare sulle colline di Valle San Floriano, dove una famiglia del posto piange la perdita di un bambino di 10 anni appena. Francesco Dal Moro, questo il suo nome, alunno di quinta delle scuole primarie locali, è mancato a Padova – era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica del polo di riferimento – per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, precipitate in pochi giorni, per le conseguenze di una grave malattia fulminante.

Diversi team di specialisti operanti in più ospedali del Veneto hanno tentato in ogni modo di arginare un male rivelatosi fulminante, fino al tragico epilogo avvenuto nei giorni scorsi, con la drammatica notizia che si è diffusa venerdì. Il fisico di Francesco non avrebbe retto, purtroppo, all’aggressività del morbo che lo ha assalito improvvisamente e manifestatosi con la febbre alta, lasciando nello strazio i genitori, i nonni e la sorella minore, di due anni di età.

Domani pomeriggio (alle 15) si terranno le esequie pubbliche nella frazione marosticense dove Francesco era cresciuto, spensierato, fino a due settimane fa appena al presentarsi di una febbre progressivamente alta che con il passare delle ore ha costretto i genitori ad accompagnarlo al pronto soccorso dell’ospedale territoriale di Bassano. Da quel momento, è stato un susseguirsi di esami, diagnosi e terapie che purtroppo non hanno portato all’esito sperato da Manuela e Stefano per primi, attorniati da parenti e amici che sono stati – e saranno anche domani – loro vicino. Affranti e increduli, e seguiti da vicino dai familiari e insegnanti per affrontare il lutto, i compagni di classe che saranno anche loro presenti per l’addio al loro amico.

Un momento di raccoglimento, sabato, ha già visto i bambini che frequentano il catechismo in parrocchia ricordare proprio Francesco Dal Moro, un primo gesto voluto per ricordarlo a poche ore dal decesso. Il funerale di domani sarà preceduto, questa sera alle 20, sempre nella chiesa di Valle San Floriano, da una veglia comunitaria di preghiera. “Sali in cielo piccolo Francy, vola verso il sereno”. Questa la frase scelta per il doloroso distacco terreno, accompagnata dall’immagine dell’orso “Baloo” dei cartoni animati a cui evidentemente lo sfortunato bimbo di Marostica era teneramente affezionato.