Il Marostica Summer Festival torna a far cantare e ballare nelle notti estive

Un’estate di musica e spettacolo in uno dei luoghi più suggestivi del Veneto. L’undicesima edizione del Marostica Summer Festival Volksbank, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, si conferma tra gli appuntamenti più attesi del panorama live italiano. Dal 30 giugno al 15 luglio, in programma nove concerti e, il 4 luglio, un importante evento istituzionale che celebrerà l’80° anniversario di Confindustria Vicenza, a conferma del valore del festival come palcoscenico d’eccellenza per la cultura e lo spettacolo.

Il cartellone 2025

Il festival inaugura il 30 giugno con uno degli eventi più attesi della stagione: i Dream Theater, leggende del progressive metal, festeggeranno i loro 40 anni di carriera con un concerto straordinario. Il loro “40th Anniversary Tour” sarà l’occasione per ascoltare non solo i classici che hanno segnato la storia del rock, ma anche nuovi brani dall’atteso album “Parasomnia”, mix perfetto di potenza e tecnica.

L’1 luglio sarà il turno di Alfa, uno degli artisti più seguiti dalla Generazione Z, che aprirà il suo “Alfa Summer Tour – Non so chi ha creato l’estate ma so che era innamorato” con uno show che lascerà il segno. Dopo un 2024 da protagonista, Alfa porterà sul palco la sua energia contagiosa e il sound che ha conquistato milioni di ascoltatori.

Il 3 luglio, Alessandra Amoroso, una delle voci più amate del panorama musicale italiano. La cantante salentina presenterà i suoi grandi successi e il singolo oggi in radio “Cose stupide”, del nuovo album in uscita a giugno “Io non sarei”, con influenze diverse, dalla musica latina, al pop, passando per il soul.

Il 9 luglio Marostica accoglierà un’icona della musica internazionale, Nile Rodgers. Il leggendario musicista, produttore e chitarrista celebre per i suoi successi in ambito funk, disco e pop, porterà sul palco una carriera che ha segnato intere generazioni, con hit indimenticabili e un sound che continua a influenzare la musica di oggi.

E così, dopo 50 anni di una carriera costellata di successi e riconoscimenti in Italia e nel mondo, più di 80 milioni di dischi venduti e oltre duemila concerti, “L’ultima notte rosa – The final tour”, la straordinaria tournée mondiale di Umberto Tozzi farà tappa anche a Marostica 10 luglio.

Gli Skunk Anansie, con la potente Skin alla guida, torneranno l’11 luglio per celebrare 30 anni dalla loro prima esibizione. La band rock, attualmente al lavoro su nuovi brani, si conferma una delle formazioni più emozionanti e energiche della scena musicale mondiale.

Il 12 luglio è attesa Gianna Nannini, una delle voci più iconiche del rock italiano, che con il suo “Sei nell’anima – Festival European Leg 2025” attraverserà l’Europa con uno spettacolo di rock ed emozioni.

Il rapper NAYT si esibirà il 13 luglio con il suo sound innovativo e fuori dagli stereotipi della trap e uno stile che alterna brani tecnici e melodici e spazia tra ballads, bangers, influenze jazz, rhythm’n’blues, trap ed elettronica.

Infine, il 15 luglio, Marostica ospiterà una delle due uniche date italiane dei Blue. La boy band britannica, con oltre 15 milioni di dischi venduti, presenterà i suoi successi più grandi, che li hanno resi una delle formazioni più amate e influenti degli ultimi vent’anni.

Marostica Summer Festival Volksbank è organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il supporto di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank.

I biglietti per i concerti sono già disponibili su Ticketone (online e nei punti vendita).

Il programma è disponibile su marosticasummerfestival.it.

Paolo Tedeschi