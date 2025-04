Il parapendio finisce sui cavi dell’alta tensione, poi si sgancia: pilota tedesco precipita e rimane ferito

Un pilota tedesco è rimasto ferito nel pomeriggio dopo essere precipitato col suo parapendio a Marostica.

L’allarme è scattato attorno alle 13 di oggi, mercoledì 30 aprile, quando l’uomo, un 44enne tedesco, è finito col parapendio contro i cavi dell’alta tensione in località Crosara. La vela, rimasta incastrata con il pilota sospeso, si era poi sfilata facendolo precipitare per una decina di metri sul prato sottostante. Il pilota ha riportato traumi dovuti alla caduta.

Il Suem 118 ha fatto intervenure sul posto l’elisoccorso di Treviso Emergenza e un’ambulanza. Pronti a intervenire anche il Soccorso alpino di Asiago e della Pedemontana del Grappa. Arrivato in zona e tenendosi distante dai cavi, l’elicottero ha calato con un verricello di 80 metri un’equipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso, per poi atterrare in uno spiazzo non distante.

Una volta raggiunto e stabilizzato, l’infortunato è stato imbarellato e, con l’aiuto dei presenti, è stato spostato sulla strada a monte. Caricato a bordo dell’ambulanza, da lì il ferito è stato quindi accompagnato all’elicottero, decollato in direzione dell’ospedale di Vicenza.

