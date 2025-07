Muore in ospedale dopo venti giorni di lotta in Rianimazione. Fatale l’urto di un’auto e alla bici

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si è sperato a lungo in una guarigione miracolosa ma, purtroppo, il trascorrere dei giorni ha spezzato ogni speranza di riportare nella casa di Marostica una mamma e moglie rimasta ferita gravemente dopo un grave incidente stradale.

Adriana Dalla Gassa, di 69 anni, si è spenta nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il suo fisico alla lunga non ha potuto affrontare le lesioni profonde che lo scorso 4 luglio sono emerse dopo l’urto tra la sua bicicletta e un suv, avvenuto in via Roma a due passi dal centro cittadino.

Quel giorno – era venerdì 4 luglio -, la marosticense si stava muovendo in sella alla sua bici quando, poco prima delle 9 del mattino, è avvenuto l’impatto con l’automobile condotta da un 47enne di Cartigliano. La donna, sbilanciata dall’urto, era malamente caduta al suolo, sbattendo la testa. Da qui emerse subito la necessità di un ricovero nel centro specializzato per i traumi cranico-cerebrali di Vicenza, avvenuto con l’ausilio di un’eliambulanza in codice rosso.

L’équipe di specialisti del San Bortolo è riuscita in quelle ore febbrili di tentativi salvavita a stabilizzare le condizioni già critiche della ferita, attivando tutte le procedure del caso. Ciò che è accaduto in seguito rimane nell’alveo della riservatezza dovuta a una famiglia che ha affrontato un doloroso percorso in questo mese di luglio, fino al doloroso epilogo. Adriana lascia il marito e due figli adulti, per conoscere data e modalità delle esequie si dovrà attendere il nulla osta della Procura di Vicenza. Come atto dovuto, l’iscrizione a ruolo del conducente del suv Volkswagen, passa da lesioni stradali a omicidio stradale.

