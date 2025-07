Festa alpina, cinema, tradizioni italiane e canyoning: ecco gli eventi del weekend

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Anche luglio si avvia alla conclusione. Ma niente paura, perché il “menù” dell’ultimo weekend del mese continuerà a proporre numerose attività da fare e luoghi da esplorare e vivere. Come al solito, però, la gamma di iniziative è così vasta che si corre il rischio di rimanere disorientati. Ed è a questo punto che viene in aiuto, come d’abitudine, Radio Eco Vicentino. Gianni Manuel e Martina Polelli infatti, ai microfoni della rubrica “Festa Italiana“, hanno fatto il punto degli eventi più interessanti in programma da oggi a domenica 27 luglio in provincia di Vicenza.

A Valdagno, oggi 25 luglio, “Silent Play Città Sociale” offrirà l’opportunità di vivere un viaggio sonoro immersivo alla scoperta dei racconti nascosti della città. A Vicenza invece, da oggi a domenica 27 luglio, “A spasso con Andrea” propone tre passeggiate filosofiche e teatrali arricchite da laboratori creativi. Un’occasione per connetersi al capoluogo berico in modo sensoriale, corporeo e riflessivo.



Il Gruppo Alpini organizza, domani e domenica 27 luglio, la tradizionale Festa Alpina ad Altissimo. Il programma prevede cena alpina, sfilata, Santa Messa in onore dei Caduti, cerimonia al Monumento e serata di ballo liscio. Guardando all’Altopiano dei Sette Comuni, prosegue, per il suo secondo weekend, il 28° Gallio Film Festival.

Sempre a Gallio, da oggi a domenica 27 luglio, si terrà il Festival delle Tradizioni Italiane, mostra-mercato in onore delle eccellenze gastronomiche e artigianali del nostro Paese. Nelle stesse tre giornate, a Stoccareddo di Gallio, l’appuntamento è con il secondo weekend della Festa del Villegiante, giunta quest’anno alla sua 33° edizione.

In quel di Schio, domenica 27 luglio, “Il respiro dell’acqua” condurrà alla scoperta di come l’ingegno umano abbia saputo cogliere la forza dei corsi d’acqua di montagna per trasformarla in energia e lavoro. Sempre a Schio, domani 26 luglio, proseguono le iniziative per famiglie nell’ambito della rassegna “Gioca e scopri la tua città“. L’appuntamento, questa volta, è con “Caccia ai tesori della città“.

A Pedemonte, domani 26 luglio, avrà luogo “Strosoli“, escursione ambientale rivolta ai giovani dai 14 ai 29 anni e dedicata alla storia di Pedemonte e ai suoi corsi d’acqua. Nella stessa giornata, a Lastebasse, “Wild Wheel Canyon” permetterà di vivere un’esprienza emozionante tra cascate, tuffi e scivoli naturali lungo il torrente Astico. In quel di Zugliano infine, sempre domani 26 luglio, torna “Villa Giusti & San Biagio by night“.

