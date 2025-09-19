Disposta l’autopsia sulla salma del 49enne morto dopo lo schianto in Nuova Gasparona

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si dovrà attendere l’effettuazione dell’autopsia sulla salma di Stefano Bartolomei, barman residente a Pozzoleone – ma bassanese di nascita – morto sabato scorso all’ospedale San Bortolo a Vicenza, nel reparto di rianimazione, per le gravi lesioni riportate nell’incidente di Bassano del Grappa del giorno precedente.

Lo ha disposto nei giorni scorsi la Procura della Repubblica, con la firma sul documento di richiesta del sostituto Alessia Sgorlon. A renderlo noto è Studio 3A Valore Spa, che segue gli interessi dei familiari della vittima.

Bartolomei, venerdì 10 settembre, era in sella alla sua motocicletta Yamaha Tracer 900 e stava percorrendo al Sp111 “Nuova Gasparona”, diretto verso Marostica. Aveva lasciato alle spalle la rotatoria in prossimità dell’accesso al parcheggio di Bassano Ovest della Spv, quando è avvenuto l’impatto con o specchietto di un suv impegnato nella manovra di scolta a sinistra, per accedere al parking.

Alla guida della vettura, un automobilista di Montecchio Maggiore di 58 anni, R.F., per il quale è un atto dovuto l’accusa di omicidio stradale. Secondo la ricostruzione di parte offerta da Studio 3A Valore, lo specchietto della Tuareg in manovra di svolta avrebbe urtato il manubrio della moto, facendo perdere il controllo al motociclista. Stefano è caduto al suolo nella corsia opposta, dove in quel momento sopraggiungeva una bisarca. Non è stato ancora accertato in maniera incontrovertibile se a venire travolta sia sta la sola motocicletta o anche lo sfortunato centauro. Per l’uomo, purtroppo non c’è stato scampo, in ogni caso, nonostante il ricovero in codice rosso nel polo specializzato del capoluogo berico e l’agonia affrontata nelle 24 ore successive.

Data e modalità delle esequie di Stefano Bartolomei dovrebbero essere rese note nel corso della giornata di venerdì.

