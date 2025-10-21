Tamponato da un camion e spinto contro un altro mezzo: morto 48enne

Incidente mortale tra Pavia e Piacenza dove nel tratto di autostrada compreso tra Broni e Castel San Giovanni ha perso la vita il 48enne di Marostica Enrico Scomazzon.

Alle 5 di questa mattina, sulla A21 un tir ha tamponato il furgone di Scomazzon, che a sua volta si è schiantato contro un mezzo della Bartolini che pare fosse fermo in una piazzola.

Feriti gli altri due conducenti.

Foto ‘La Provincia Pavese’

