Strinati e Marangon in corsa per la Regione: Forza Italia serra le fila e scopre le carte

Era nell’aria, ma ora è ufficiale: il Circolo di Forza Italia di Thiene ha annunciato con “grande soddisfazione” la presentazione delle candidature di Maria Gabriella Strinati e del sindaco di Camisano Vicentino, Renzo Marangon, alle elezioni regionali del Veneto del 23 e 24 novembre 2025. L’appuntamento è fissato per venerdì 24 ottobre alle ore 12 presso “il Tresor Caffè Bar” in Corso Garibaldi a Thiene.

A suggellare l’investitura sarà la presenza del Senatore Pierantonio Zanettin, Coordinatore Provinciale di Forza Italia Vicenza, insieme al Direttivo del Circolo thienese. Un segnale chiaro di coesione interna e di determinazione politica. Maria Gabriella Strinati, docente e già vicesindaca nell’era Casarotto, torna sulla scena politica con un profilo che unisce cultura e impegno civico. Già assessora alla Cultura e all’Istruzione per dieci anni, era stata indicata in passato come possibile protagonista di un ticket elettorale con Giampi Michelusi, oggi sindaco di Thiene, salvo poi rivalutare la propria posizione. Ora, la sua candidatura regionale si presenta come naturale prosecuzione di un percorso radicato nel territorio.

“Maria Gabriella Strinati rappresenta la forza della cultura, dell’educazione e dell’impegno civico, espressione diretta di una comunità che vuole essere ascoltata”, ha dichiarato Umberto D’Anna, Segretario del Circolo di Forza Italia Thiene. Strinati si propone di portare in Regione la voce della società civile, con l’obiettivo di promuovere un Veneto che investa nella formazione, nella crescita personale e nella coesione comunitaria.

Accanto a lei, Renzo Marangon, sindaco di Camisano Vicentino e consigliere provinciale con oltre vent’anni di esperienza, incarna la figura dell’amministratore pragmatico e radicato. La sua candidatura punta a una regione “più attenta ai cittadini”, capace di coniugare benessere, cultura e tutela ambientale: “Renzo Marangon incarna l’amministratore concreto, capace di visione e di ascolto, promotore di una Regione più vicina alle persone, che guarda al futuro con equilibrio e responsabilità”, ha aggiunto D’Anna. Una presentazione, quella del 24 ottobre, che sarà un momento di confronto e partecipazione aperta al pubblico, ma anche un segnale politico forte: “Con Maria Gabriella Strinati e Renzo Marangon – dichiara D’Anna – Forza Italia presenta due candidati di assoluto valore, che uniscono esperienza, competenza e sensibilità”.

