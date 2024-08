Trave di una rimessa per attrezzi si stacca e colpisce in testa un 17enne. E’ in terapia intensiva

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stava dando una mano ai genitori nel giardino di casa, poco prima del mezzogiorno di martedì, l’adolescente di Marostica soccorso in codice rosso per un grave infortunio alla testa, colpito da una trave di legno sul tetto di una rimessa per attrezzi.

Secondo fonti locali, la famiglia aveva deciso di smontare il box approfittando dei giorni di vacanza e, inavvertitamente, un pezzo della struttura fissato sulla copertura si sarebbe staccato e caduto, finendo sul capo del 17enne. Immediata la chiamata al 118, con invio sul posto di un’eliambulanza per accelerare i tempi del ricovero urgente in ospedale.

Il giovane, studente di un istituto superiore del bassanese, avrebbe perso i sensi dopo l’urto accidentale con la trave staccata, accrescendo come facile immaginare la tensione di quegli attimi concitati. Una volta giunti sul posto, in una villetta di via Praelle non lontana dal centro urbano della città di Marostica, gli operatori del Suem 118 lo hanno stabilizzato e preparato per il trasporto con il velivolo fatto atterrare nelle vicinanze.

Il 17enne è stato quindi portato in ospedale a Vicenza, ed è affidato dal primo pomeriggio al reparto di terapia intensiva al San Bortolo, in prognosi riservata. Gli accertamenti posti in campo in seguito al trauma cranico, di natura diagnostica, sono stati volti ad escludere la presenza di emorragie interne. Si attendono altri aggiornamenti in merito nelle prossime ore. I genitori del ragazzo, scossi dalla gravità dell’evento accidentale, comunque sono subito corsi al suo capezzale, raggiungendo il polo medico berico.

Tutto ciò dopo aver fornito una versione dei fatti occorsi ai Carabinieri della stazione di Marostica, giunti nell’abitazione per i rilievi necessari, anche se la dinamica dell’incidente appare sufficientemente chiara. La priorità assoluta, all’indomani del grave infortunio, va assegnata alle condizioni di salute del giovane, nella speranza di un suo pieno recupero.