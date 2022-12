Travolta nel corso della gita domenicale in bici. Grave una 53enne di Marostica

Si attende e soprattutto si auspica lo scioglimento della prognosi di guarigione per una donna di Marostica che domenica mattina, poco dopo le 9, è stata investita mentre si trovava in sella alla sua bicicletta in provincia di Treviso. Il fatto di cronaca è avvenuto a San Zenone degli Ezzelini, paese appena oltre il confine con la provincia vicentina, a darne notizia tutti i giornali locali del Trevigiano nell’edizione del lunedì.

Viste le condizioni apparse subito gravi della 53enne, che risiede a Marostica, dal Suem 118 è partita la richiesta di intervento in eliambulanza. L’équipe di soccorso intervenuta sul posto domenica, infatti, ha proceduto a immobilizzare la ferita sulla lettiga per poi affidarla al trasporto via cielo verso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Le dinamiche dell’incidente non sono ancora chiarite, con i rilievi affidati all’equipaggio di polizia locale intervenuto in via Fontanazzi in supporto ai soccorsi. Si tratta di una un’arteria di collegamento tra San Zenone degli Ezzelini e Fonte, che attraversa la campagna tra le due località trevigiana. A investire la marosticense – le sue iniziali sono B.C. – è stato un automobilista che ha prestato soccorso e chiesto a sua volta aiuto, le cui generalità non sono per il momento note.

Secondo le informazioni disponibili la ciclista si trovava sola a pedalare nell’area di campana dopo aver optato per un’uscita in solitaria, domenica mattina, visto il tempo coperto. In sella alla sua bicicletta da corsa si era diretta quindi da Marostica verso San Zenone, ed era attesa per il rientro a casa entro la mattinata.