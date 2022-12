Oggi il saluto al dottor Nardello, medico di base per 40 anni ed ex sindaco del paese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Da domenica la comunità di Marano attende oggi, il giorno deputato all’omaggio solenne da tributare al dottor Francesco Nardello, cittadino illustre per i trascorsi amministrativi come guida del paese nel ruolo di sindaco e, forse ancor più, per aver fornito un supporto puntuale a centinaia di famiglie maranesi come medico di base. Con doti di umanità e competenza che gli vengono unanimemente riconosciute nelle dimostrazioni di cordoglio di questi giorni. Una professione, quella di interlocutore e punto di riferimento per la salute di ciascuno, esercitata proprio nel suo comune di residenza, per oltre 40 anni.

Lo stimato “dottore”, termine che si utilizzava durante gli anni della sua carriera di medico, è mancato o scorso fine settimana all’età di 72 anni, in circostanze improvvise. Ne avrebbe compiuti 73 tra poco più di un mese, con l’anno nuovo.

Una morte per cause naturali, per probabile infarto, che lo avrebbe colto nel sonno tra sabato e domenica, senza avvisaglie di malore precedenti al tragico epilogo. Costernati dal lutto lo hanno annunciato ieri la moglie Francesca insieme ai sei figli adulti attorniati dai rispettivi affetti, tutti componenti di una grande famiglia che oggi alle 15 accompagnerà il feretro nella chiesa di Santa Maria, nel centro della cittadina altovicentina.

Sindaco per un mandato durato 5 anni, dal 2007 al 2012, era stato scelto come guida di una lista civica di ispirazione centrodestra. I cittadini maranesi gli avevano conferito fiducia con i loro voti, eleggendolo anche in virtù della sua esperienza amministrativa precedente maturata come vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici in precedenza, a fine anni ’90. Come medico di Medicina Generale, nella vita di ogni giorno, aveva ricevuto centinaia di utenti concittadini nel suo studio di piazza Silva.

A piangerlo sono in tanti anche nell’ambito sportivo, tra cui il Calcio Schio, di cui ricopriva la carica di medico sociale, e lo stesso vale Alto Academy, società di settore giovanile con sede proprio negli impianti di Marano. Non era presente e appassionato solo di calcio dilettantistico, di cui era comunque un estimatore e per un periodo anche dirigente delle Vecchi Glorie a Marano, ma in altre discipline come la pallamano HSV Marano, dove a lungo nella sua carriera ha prestato servizio in occasione di eventi importanti.