Maxi frode dell’Iva nel commercio dei carburanti per l’edilizia. “Nascosti” 50 milioni

Si è diramata fino a Bassano del Grappa l’attività illecita – di fatto una truffa ai danni dello Stato in tema di indebite compensazioni – messa in piedi da una ditta individuale con sede effettiva nel Napoletano. Il settore è quello dei rifornimenti di carburante per veicoli ad uso autrotrazione dove i finanzieri hanno individuato e ricostruito nei dettagli un’organizzazione criminale con ramificazioni anche in Lombardia che ha portato a intascare circa 50 milioni di euro, cifra ingente altrimenti destinata all’erario pubblico.

Coinvolte nella vasta indagine articolata dalla Guardia di Finanza del gruppo bassanese ben 8 aziende e 12 soggetti operanti nel settore petrolifero e dei carburanti all’ingrosso, ora denunciati in Procura a Milano.

La truffa mirata all’evasione dell’Iva si portava avanti da tempo. A seguito della cessione di crediti d’imposta inizialmente a una ditta individuale con domicilio fiscale ad Acerra (Napoli) e operante nel settore della costruzione di edifici, i finanzieri veneto sarebbero poi giunti a una società con sede legale a Milano. Accertamenti di natura tecnica e approfondimenti dei dati bancari hanno consentito di rendicontare la movimentazione di capitali e le varie figure coinvolte nell’affare illecito milionario.

I reati contestati in questa operazione vanno dall’omessa dichiarazione dell’Iva (sottratti al fisco quasi 27 milioni di euro di imposta), emissione di fatture per operazioni inesistenti (individuate fatture false per circa 124 milioni di euro, con un Iva esposta per oltre 23 milioni di euro), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (per aver indicato nelle dichiarazioni un’imposta a credito fittizia per 40 milioni di euro). Tra i soggetti denunciati figurano anche i nominativi di due professionisti che hanno espletato le funzioni di organo di controllo e hanno apposto il cosiddetto “visto di conformità” sulle dichiarazioni oggetto di segnalazione a beneficio di alcune imprese coinvolte nella frode.

“L’operazione in questione, che si inquadra nella costante azione di contrasto alle più gravi e perniciose forme di frode fiscale e a quelle condotte che pregiudicano il corretto impiego delle risorse pubbliche – si legge nelle nota della GdF -, è stata condotta dalla Guardia di Finanza nella prospettiva di assicurare l’apprensione, a vantaggio dello Stato, del profitto del reato commesso, nonché di affermare il principio di tutela delle imprese e degli operatori economici onesti e rispettosi delle regole”.