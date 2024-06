“Alimenta l’azione” di corsa contro i disturbi alimentari: centinaia gli studenti coinvolti

Ammonta a circa 4mila euro la cifra raccolta grazie al progetto “Alimenta l’azione” realizzato in collaborazione con l’atleta maranese Silvia Marsetti e con l’associazione Midori di Valdagno, che si occupa dei disturbi alimentari. Grazie a questi fondi raccolti anche tramite una campagna mediatica, nelle scuole dei due comuni patrocinanti, Marano e Valdagno, verranno attivati degli interventi specialistici, rivolti agli studenti delle medie: una fascia d’età quanto mai critica che potrà così usufruire di un percorso di confronto e sensibilizzazione con delle figure professionali nell’ambito dei disturbi alimentari.

Due le tappe, prima al Parco della Solidarietà di Marano Vicentino e successivamente allo Stadio dei Fiori di Valdagno dove si sono svolte le campestri che hanno coinvolto gli studenti della Scuola Secondaria oltre a vari momenti di aggregazione e di sensibilizzazione sul legame tra lo sport e un’adeguata alimentazione. Un tema complesso e sempre di stretta attualità, che si tratti di maschi o di femmine, entrambi potenzialmente coinvolti: partner della manifestazione sociale, Tva Vicenza e il Giornale di Vicenza.

Tante anche le presenza illustri, da Luca Rigoldi campione sportivo di Box, a Martina Dogana triatleta Valdagnese multi premiata: prezioso anche il supporto e la presenza delle amministrazioni locali oltre che degli istituti scolastici presenti anche con le classi quarte e quinte della Primaria per 800 metri di corsa tutta musica e divertimento. Momenti per godere del buon stare insieme, per apprezzare i valori della condivisione, ma soprattutto per riflettere con un grande grazie che i partecipanti hanno voluto rivolgere, oltre all’instancabile maratoneta in maschera Silvia Marsetti, all’associazione Midori che ha fornito i nutrizionisti, alla Vicenza Marathon presente come speaker alla campestre, all’estro creativo dei ragazzi dell’Istituto Scotton che hanno realizzato la locandina dell’evento e agli sponsor che hanno donato una sana merenda.