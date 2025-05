Corriere aggredito da un gruppo di giovanissimi al bar di porta Castello

Un nuovo grave episodio di cronaca in centro a Vicenza ha visto per protagonisti negativi un gruppo di giovanissimi.

È successo oggi poneriggio, 13 maggio, a porta Castello: un corriere di 54 anni, che stava prendendo un caffè seduto ai tavolini del bar, è stato avvicinato da un gruppo di adolescenti. Non sono ancora chiari i motivi alla base del l’aggressione, da parte del gruppo, verso l’uomo.

Durante la colluttazione l’uomo7 è stato colpito in faccia ed è caduto per terra, sbattendo la testa. Mentre la banda di giovanissimi si dava alla fuga, diversi passanti sono accorsi a prestare aiuto e hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivata velocemente un’ambulanza del Suem, che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo in codice giallo. Le sue condizioni non sono preoccupanti, ma resta sotto osservazione. La polizia locale, giunta in piazza Castello, ha raccolto le testimonianze di chi ha assistito alla scena e iniziato le indagini. Due dei presunti responsabili sarebbero già stati individuati e fermati.