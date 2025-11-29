Range Rover esce di strada a Mussolente: ferito il guidatore

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha perso il controllo del suo fuoristrada che è finito in una zona alberata a fianco della carreggiata: è stato “graziato” l’automobilista che la notte scorsa – intorno alle 4 di mattina di oggi, 29 novembre – è finito dentro a una zona alberata con la sua Range Rover in via Manzoni a Mussolente.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Bassano del Grappa e un’ambulanza del Suem 118: l’uomo è uscito da solo dall’abitacolo ed è stato assistito dai sanitari e successivamente trasportato all’ospedale San Bassiano per gli accertamenti sanitari del caso.

Nel frattempo la squadra dei pompieri ha proceduto alla completa messa in sicurezza del mezzo e dell’area interessata dall’evento. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Romano d’Ezzelino, competenti per i rilievi e la ricostruzione della dinamica del sinistro. L’auyto è andata distrutta nell’urto.

