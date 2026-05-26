Padre 51enne muore sul colpo uscendo di strada in scooter

Un papà di 51 anni è morto in un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 maggio a Camazzole, frazione di Carmignano di Brenta. Intorno a mezzanotte il commerciante Alex Miotti, del posto, stava viaggiando a bordo di uno scooter quando ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro il guard rail. Inutili i soccorsi da parte del Suem 118: i sanitari hanno dovuto dichiarare il decesso sul posto indagine dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto.

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