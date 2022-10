Violento frontale tra due auto, distrutte dopo la collisione. Tre i feriti ricoverati d’urgenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Scontro violentissimo tra due auto nella tarda serata di ieri a Mussolente, lungo la strada provinciale, con tre persone finite in ospedale con ricovero d’urgenza. Non si conoscono per il momento le loro identità. La forte collisione è avvenuta alle 23.20 circa di martedì in via Vittoria, con una vettura a ribaltarsi di 180° gradi sull’asfalto e l’altra a sbattere su un sostegno dell’illuminazione pubblica dopo il primo impatto tra i veicoli.

Per favorire i soccorsi dopo l’allarme lanciato al 118 da altri automobilisti di passaggio sono giunti sul posto, al km 41 della Sp248, anche i pompieri del distaccamento di Bassano del Grappa. La squadra di emergenza del 115 si è occupata in particolare di estrarre da una Peugeot 206 il conducente rimasto incastrato nella parte anteriore “schiacciata” a causa delle violenza dell’urto, per poi mettere in sicurezza il tratto di strada su cui erano sparsi rottami delle due vetture.

All’interno dell’utilitaria si trovava una coppia composta da un uomo al volante e una donna sul sedile anteriore come passeggera, entrambi ricoverati all’ospedale San Bassiano. Lo stesso vale per chi guidava l’altro veicolo, impennatosi dopo la carambola fino a posarsi sul tettuccio sul manto stradale. Le condizioni generali dei tre feriti non sono per il momento note, in attesa di aggiornamenti dopo la notte trascorsa in ospedale. Sul posto sono stati inviati i carabinieri di Romano d’Ezzelino per ricostruire la dinamica dell’incidente, per ora sconosciuta.