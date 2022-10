Arrestato mentre gira con accetta in mano. In altra operazione arrestato pregiudicato dopo un furto

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Durante un operazione straordinaria di controllo del territorio, ordinata dal Questore Paolo Sartori, gli agenti di polizia hanno messo a segno una serie di colpi alla malavita che mirano a garantire la sicurezza dei cittadini. Il caso più rilevante ha come protagonista E.K.R., cittadino marocchino di 46 anni con a suo carico numerosi pregiudizi penali e/o di polizia per rapina impropria, furto, estorsione e calunnia. L’uomo è stato avvistato con un’accetta in mano vagare nei giardini di campo Marzo senza meta, fermato è stato ulteriormente denunciato in stato di libertà per porto di armi atti ad offendere.

I controlli effettuati nelle aree più critiche della città quali Campo Marzio, Giardini Salvi, zona del Quadrilatero, Via Rattazzi e nelle vie del centro storico, hanno portato ad un altro arresto, un cittadino kosovaro di 36 anni, H.L., è stato fermato dagli agenti mentre si dileguava dal luogo di un furto. Alcuni cittadini hanno segnalato il malvivente autore del reato all’interno di un’auto. Dopo averlo condotto in Questura per l’identificazione, gli agenti hanno potuto accertare che H. L. aveva a proprio carico svariati precedenti penali e/o di Polizia per reati di varia natura e gravità, quali ubriachezza molesta, oltraggio a Pubblico Ufficiale, maltrattamenti in famiglia e furto, era inoltre destinatario di un Ordine di Carcerazione per l’espiazione di una pena detentiva di 1 anno di reclusione per il reato di guida in stato di ebbrezza. Per questo motivo, oltre ad essere denunciato per il furto sull’automobile, l’uomo, è stato tratto in arresto e trasferito presso il San Pio X.

Nelle operazioni sono stati controllati in totale 73 autoveicoli e 148 persone, di cui 40 straniere e 32 con precedenti penali e/o di polizia, nonché 2 Esercizi pubblici.

Al termine delle attività investigative, il Questore Paolo Sartori ha adottato i seguenti

Provvedimenti:

4 Fogli di Via obbligatori (dal comune di Vicenza) nei confronti di altrettanti soggetti socialmente pericolosi e che, per di più, non hanno alcun legame con il territorio nel quale sono stati rintracciati. Per questi motivi sono stati diffidati a lasciarlo con obbligo di non farvi rientro per un periodo di tre anni.

3 Decreti di allontanamento dal Territorio Nazionale nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari – tra i quali il summenzionato cittadino marocchino E.K.R. – che, durante i controlli, sono risultati irregolari in Italia e con a proprio carico pregiudizi Penali e/o di Polizia. A seguito degli accertamenti esperiti da parte dell'Ufficio Immigrazione, il Questore ha emesso altrettanti Decreti di allontanamento, ordinando a queste persone di lasciare il territorio entro 7 giorni; in caso non ottemperassero, costoro verranno denunciati alla Procura della Repubblica ed accompagnati coattivamente verso il Paese di origine.

“Il controllo sistematico dei parchi e delle aree urbane ove i cittadini hanno segnalato la presenza di soggetti molesti ovvero intenti a commettere attività illecite è di fondamentale importanza per monitorare eventuali presenze di soggetti dediti alla commissione di attività criminali o comunque pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica e dare così una concreta risposta alle esigenze della cittadinanza– ha evidenziato il Questore Paolo Sartori-. Allo stesso modo, le attività di intervento in fase preventiva sono indispensabili al fine di garantire maggiore tranquillità ai cittadini, rendendo nel contempo più concreta la percezione di sicurezza”.