Nasce il “Polo ITS Veneto Bassano”: cinque corsi di alta formazione tecnologica post-diploma

Nasce il “Polo ITS Veneto Bassano”. Questa mattina, in Comune a Bassano del Grappa, si è tenuta la presentazione del nuovo polo di alta formazione tecnologica post diploma. Presenti l’assessore regionale a formazione e lavoro Elena Donazzan, il presidente della Rete ITS Academy Veneto Cristiano Perale, il sindaco di Bassano del Grappa Elena Pavan, il coordinatore dei direttori ITS Veneti Giorgio Spanevello e tutti gli stakeholder del territorio.

Gli Istituti tecnici superiori (ITS, appunto) sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore. Sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali.

Il Polo ITS Veneto di Bassano sarà dotato di una nuova sede che sarà punto di riferimento per l’orientamento dei ragazzi diplomati, sapendo che già oggi sono attivi a Bassano tre corsi ITS, che diventeranno cinque a partire dal prossimo ottobre e poi sette nel 2024.

Con i tre corsi già attivi nel territorio e i nuovi percorsi in avvio nel biennio 2023-25 i maturandi potranno scegliere di formarsi in ambito meccanico e meccatronico, turismo, moda, agroalimentare e nuove tecnologie della vita.

“Bassano e il suo territorio – commenta Elena Donazzan – hanno dimostrato di aver ben inteso l’importanza di questi percorsi tecnici di alta formazione, capaci di fare sintesi tra esigenze di crescita delle imprese, dei giovani e del territorio stesso. Sono due le componenti essenziali per i percorsi ITS: le imprese, e qui ci sono, e i ragazzi. Regione Veneto ha investito 66 milioni di euro nei percorsi delle otto ITS Academy in cui si stanno formano oltre 1500 futuri tecnici ma l’obiettivo e il raddoppio degli iscritti. Nel Bassanese il fabbisogno delle aziende è altissimo e quindi c’è spazio per aumentare i percorsi. Il coordinamento positivo tra tutti gli ITS porta come risultato il 98% di occupati dopo il diploma”.

“Di ITS – aggiunge la sindaca di Bassano Elena Pavan – si parlava da tempo a Bassano perché un polo studentesco come il nostro, con migliaia di studenti, ne avvertiva la mancanza. Finora però tutte le esigenze, del mondo della scuola e del mondo del lavoro, non erano coordinate tra di loro. Abbiamo chiesto ai vari soggetti di mettersi intorno ad un tavolo e di parlarne. Ci siamo incontrati a novembre e oggi siamo già pronti a lanciare questo progetto innovativo a dimostrazione quanto forte e determinata sia stata la volontà tutti. È una giornata importante per i ragazzi, le famiglie e per tutto il territorio”.

“Dotare di una nuova sede fisica il Polo ITS di Bassano – sottolinea il presidente Cristiano Perale – significa rispondere in maniera concreta alle esigenze di un territorio che è alla costante ricerca di giovani preparati e pronti a confrontarsi con il mondo del lavoro. La sede sarà il fulcro delle attività di orientamento di un polo di alta formazione che, l’anno prossimo, metterà a disposizione, solo a Bassano, sette differenti corsi ITS. Questa nuova sede fisica è parte di un progetto più ampio che prevede anche una campagna di promozione del sistema ITS Veneto. L’Ufficio Scolastico Regionale, infatti, sta già realizzando un sondaggio, che coinvolge i ragazzi delle superiori, per capire se gli studenti conoscono i percorsi formativi ITS e cosa ne pensano”.

Il nuovo polo per la formazione di alto valore tecnologico sarà ufficialmente presentato agli studenti e alle studentesse delle classi quinte delle scuole secondarie superiori del Bassanese nelle prossime settimane.