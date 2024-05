Nuova guida in Radiologia al San Bassiano, dove lavora da oltre 20 anni. E’ la dottoressa Bedont

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Oltre vent’anni di esperienza in reparto e un curriculum di comprovate esperienze danno da primi biglietti “da visita” per la dottoressa Silvana Bedont, nominata nell’incarico di nuova responsabile dell’Uos – vale a dire di Unità Operativa Semplice – Gestione Alta Tecnologia Radiologia. Un tassello che va a completare l’organigramma dei ruoli apicali dell’ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa, con il medico subentrante a prendere le redini del team prima diretto dal dottor Calogero Cicero.

Vicentina per residenza – vive a Pianezze – la dottoressa Bedont nel suo curriculum vanta la laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Verona (110), dove ha conseguito con lode la specializzazione in Radiodiagnostica. Dopo le prime esperienza maturate sempre nella città scaligera, è approdata al polo della sanità bassanese nel 2021, dove ha acquisito via via esperienze professionali che l’hanno portata alla designazione odierna.

Breve nota su curriculum. Dopo il tirocinio come specializzanda in Radiodiagnostica presso l’Istituto di Radiologia del Policlinico Rossi di Verona, dal 2001 lavora al San Bassiano, con incarichi di crescente responsabilità, occupandosi in particolare delle procedure diagnostico interventistiche in ambito mammario (biopsie delle lesioni mammarie in guida ecografica e mammografica) e partecipando al team multidisciplinare della Senologia. Ha maturato una significativa esperienza nella radiologia convenzionale ecografica, ed in particolare della diagnostica Tac, quest’ultima metodica fondamentale soprattutto nelle urgenze.

“Dopo più di vent’anni considero l’ospedale di Bassano una seconda casa – commenta la donna -, per questo sono riconoscente per questo nuovo incarico, che affronterò lavorando come ho sempre fatto dunque con grande spirito di collaborazione. Questo sia perché il lavoro in team con i colleghi anche di altre specialità è insito nel ruolo del radiologo, sia perché nella Radiologia del San Bassiano si è formato un gruppo che lavora con grande spirito di squadra e in un clima positivo”.

“Sulla Radiologia di Bassano abbiamo investito moltissimo – ricorda il Direttore Generale Carlo Bramezza -. Voglio ricordare i 4 nuovi radiologici installati da pochi mesi e anche il nuovo angiografo che arriverà a breve, ma altrettanto importante è l’investimento nelle risorse umane. Sono sicuro che con la sua esperienza la dott.ssa Bedont, nel suo nuovo incarico, saprà portare un importante contributo non solo sul piano clinico ma anche in termini di coordinamento”.