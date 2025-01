Operaio in trasferta vittima di incidente sul lavoro a Bari di fronte al figlio. Era al primo giorno

Un operaio di origini rumene ma residente da tempo a Bassano con la famiglia, Petre Zaim il suo nome, è morto ieri in Puglia nel cantiere di un’area ospedaliera a causa di un evento accidentale. Secondo quanto riportano i giornali locali, il 58enne sarebbe stato schiacciato da un carico precipitato da una gru in movimento.

L’uomo era al suo primo giorno di lavoro in quel cantiere, per conto di un’azienda lombarda – la F3 Fenice Energia – di cui era dipendente, insieme al figlio, anche lui presente nell’area dell’infortunio mortale. La madre e moglie è stata avvertita dal congiunto e in breve tempo la tragica notizia ha raggiunto anche i parenti in Romania. La procura di Bari ha disposto l’autopsia sul cadavere.

L’incidente risale alla mattinata di mercoledì 15 gennaio. Zaim è stato raccolto agonizzante all’esterno dei padiglioni del Policlinico di Bari e immediatamente trasportato in pronto soccorso. Le lesioni interne provocate dal materiale precipitato su di lui, però, avevano già provocato danni irreversibili ad organi vitali, comportandone il decesso a distanza di pochi minuti dalla prese in carico ai medici. A colpirlo in pieno sarebbe stato un bancale colmo di materiale edilizio destinato alla costruzione della nuova centrale termica del polo sanitario, con lavori in appalto al gruppo Edison.

Si pensa a un possibile errore umano, da parte di chi governava il macchinario, all’origine del terribile incidente lavorativo costato la vita all’operaio bassanese. Il pm di turno Larissa Catella ha iscritto sul registro degli indagati l’operaio che manovrava il mezzo, dunque un collega se si considera il cantiere condiviso dai due lavoratori, ma quest’ultimo però alla dipendenze di una ditta diversa da quella della vittima. Già nel pomeriggio di ieri, in una nota congiunta, le sigle sindacali attive a Bari e provincia hanno chiesto la sospensione dei cantieri attivi nel Policlinico in segno di lutto. E’ stato indetto pure uno sciopero di 8 ore e, a Bari, sono intervenuti a margine dell’incidente sul lavoro vari politici locali.