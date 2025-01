Milano, aggressione davanti alla discoteca Alcatraz. Abusi su una 19enne

nei pressi della discoteca Alcatraz di Milano. La giovane, appena uscita dal locale di via Valtellina, si trovava con il fidanzato in un parcheggio poco distante, quando i due sono stati avvicinati da un gruppo di uomini. Dapprima avrebbero cercato di rapinarli, poi uno di loro avrebbe iniziato a palpeggiare la ragazza.

La reazione dei due giovani però avrebbe messo in fuga il branco e richiamato l’attenzione dei buttafuori dell’Alcatraz che sono intervenuti per tentare di bloccare i responsabili. Una scena alla quale ha assistito anche una pattuglia dei carabinieri impegnata in controlli notturni nella zona. Sono stati i militari a fermare il presunto aggressore, un 36enne di origini egiziane residente nella bergamasca, arrestato in flagranza di reato per tentata rapina e violenza sessuale.

Le immagini riprese dalle telecamere installate fuori da un vicino supermercato avrebbero confermato il suo ruolo nell’aggressione alla coppia, mentre proseguono gli accertamenti per identificare le altre persone presenti e le loro eventuali responsabilità.

La zona teatro dell’aggressione sessuale torna dunque nell’occhio del ciclone, considerato che meno di un anno fa, a febbraio 2024, nello stesso parcheggio, una studentessa statunitense di 20 anni aveva denunciato di avere subito una violenza sessuale da parte di un 19enne, un episodio che aveva portato anche a un presidio di giovani e associazioni davanti alla discoteca.