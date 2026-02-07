Picchiano un coetaneo fuori da scuola. Denunciati due ragazzini

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Bassano del Grappa a conclusione di una serie di indagini, hanno segnalato alla Procura per i Minorenni di Venezia due ragazzini, rispettivamente di 15 e 13 anni, ritenuti responsabili di aver aggredito un loro coetaneo 15enne.

Nello specifico, il 10 gennaio scorso, mentre la vittima si trovava per le vie del centro di Bassano, ha incontrato i due che, a seguito di un diverbio scaturito sul momento per futili motivi, lo hanno strattonatoe gli hanno strappato il cappuccio del giubbotto. La situazione, poi, dopo una breve discussione, era apparentemente tornata tranquilla.

Il 13 gennaio, però, attorno alle 14, i due aggressori si sono presentati all’esterno della scuola frequentata dal 15enne mentre questi stava uscendo. Il 15enne, notati dalla finestra i due, ha cercato di temporeggiare, ritardando l’uscita dalla scuola, ma giunto il momento della chiusura, si è dovuto decidere ad uscire, venendo subito avvicinato: i due lo hanno invitato a seguirli, “per parlare”, all’interno del vicino parco. Al suo rifiuto, uno di due gli ha sferrato un pugno al volto, proseguendo a colpirlo nonostante il 15enne non stesse reagendo e anzi cercasse solo di allontanarsi, cercando di rientrare a scuola. Il ragazzino è stato però atterrato da uno dei suoi aggressore, che lo ha fatto cadere davanti ad un’auto in movimento, aggredendolo nuovamente con calci e pugni. La violenza è finita solo con l’intervento di personale scolastico che, visto quanto stava accadendo, è intervenuto in soccorso del malcapitato, mentre i due minorenni sono fuggiti.

Sul posto sono quindi intervenuti subito i carabinieri che hanno identificato la vittima.

A seguito della ricostruzione fornita dal ragazzino i militari hanno acquisito i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona e hanno proceduto ad identificare e a raccogliere i racconti di alcuni testimoni oculari. Si è giunti così ad identificare compiutamente, e a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i

Minorenni di Venezia, i due giovanissimi per il reato di percosse aggravate in concorso.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.