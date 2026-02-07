Scontro tra due auto in Spv, tre i feriti: in gravi condizioni una 26enne

Nel corso della serata di ieri, venerdì 6 febbraio, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Superstrada Pedemontana Veneta, in direzione di Treviso, poco prima dello svincolo di immissione con l’autostrada A31, nel territorio comunale di Villaverla. Motivo dell’intervento è stato un incidente stradale che ha coinvolto due auto.

Il bilancio è di tre persone ferite: la più grave, una 26enne, è stata trasportata all’ospedale di Vicenza in codice rosso. Un’altra ragazza e un ragazzo sono stati trasferiti invece all’ospedale di Santorso con un codice di media gravità. Il conducente del secondo veicolo, infine, è riuscito ad uscire autonomamente dall’abitacolo.

L’intervento dei pompieri, provenienti dal Distaccamento di Schio, ha avuto luogo poco dopo le 21. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto all’estrazione di tre giovani rimasti incastrati all’interno di una delle auto, mediante l’utilizzo di attrezzature di soccorso quali cesoia e divaricatore. Successivamente è stata effettuata la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

I feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto con tre ambulanze, e trasportati presso le strutture ospedaliere per gli accertamenti e le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti anche la Polizia Stradale, per i rilievi di competenza e la ricostruzione della dinamica del sinistro, e gli ausiliari della viabilità.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.