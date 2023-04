Scontro in aria tra due parapendii: i piloti precipitano nel bosco. Entrambi illesi

Due gli interventi, tre i piloti di parapendio “atterrati” sugli alberi e di fatto salvati da guai peggiori dai rami nei pressi del Monte Grappa. La stagione primaverile sta favorendo i lanci in particolare dal trampolino naturale del “decollo dei Tappeti” di Borso del Grappa, anche se oggi si sono verificati due incidenti.

Nel primo un uomo ha incontrato problemi in fase di atterraggio, finendo tra gli alberi ma riuscendo alla fine a far ritorno alla base, più a rischio i piloti scontratisi in aria poco più tardi sopra Malga Vittoria, nel territorio qui di Pove del Grappa.

Un incidente qui che poteva costar loro la vita, non fosse per l’area di bosco in cui le vele sono precipitate in manovra d’emergenza, finendo impigliate. Uno dei due malcapitati, un quarantenne polacco, rimasto appeso a 20 metri di altezza da terra, è stato recuperato e portato in salvo da un team di Soccorso Alpino, con gli operatori esperti di treeclimbing ad arrampicarsi fino a raggiugere lo straniero in difficoltà, dopo che lo stesso aveva attivato il paracadute d’emergenza. L’altro era riuscito ad atterrare comunque senza conseguenze.

A intervenire nell’occasione è stata sezione del Cnsas delle Pedemontana del Grappa con sede a Borso, impegnando entrambe le squadre di volontari a disposizione. Anche ieri, in quel caso a Piovene Rocchette dopo il lancio dalla piattaforma sul Monte Summano, un giovane romano di 27 anni era rimasto sospeso nell’aria fino all’arrivo dei soccorsi.