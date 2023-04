‘Bullismo no grazie’: da Striscia la Notizia alle scuole per una società più inclusiva

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Metti l’esilerante Fabio De Nunzio dello storico duo di inviati ‘Fabio & Mingo‘ del programma satirico Striscia la Notizia: aggiungici le scuole di Villaverla, famiglie comprese, mescola con un pizzico di caparbietà dell’amministrazione comunale di Villaverla ed il gioco è fatto.

No, stavolta niente scoop: il comico pugliese noto per fare da spalla silente al collega, è arrivato nel vicentino nell’inedita veste di ambasciatore del progetto ‘Bullismo no grazie‘.

Tre giorni di incontri sia con gli studenti delle medie che con le classi quinte della primarie di Novoledo e Villaverla, oltre che un passaggio all’istituto scolastico di Montecchio Precalcino prima di chiudere, mercoledì sera, con una serata stavolta aperta ai genitori presso l’Aula Magna della secondaria del paese.

Prevenire e contrastare fenomeni come il cyberbullismo, informare predisponendo percorsi destinati ai giovani e ai genitori, finalizzati a prendere coscienza del livello di pericolosità delle violenze subite e ancora raccontare nuove prospettive finalizzate a comprendere che la diversità è una risorsa da coltivare: senza scordarsi che favorire la socializzazione tra i ragazzi come leva strategica per lo sviluppo di una comunità sana e inclusiva, è forse una delle armi più potenti contro questo fenomeno di degrado culturale.

Questi alcuni dei temi affrontati, spunti di riflessione che il personaggio televisivo ora in tour tra le scuole italiane per sensibilizzare attorno ad una tematica mai così attuale, trovando grande interesse e partecipazione attiva da parte dei giovani villaverlesi che, con il contributo decisivo del corpo docente, hanno potuto vivere un’esperienza che vale come una full immersion di educazione civica oltre che come lezione di vita. Il progetto sociale ‘Bullismo no grazie’ è nato da un’idea dell’imprenditore Massimiliano Destefanis dopo l’incontro proprio con l’attore e scrittore Fabio De Nunzio: da loro poi un lavoro allargato ad un team operativo ormai da oltre due anni.

Grande soddisfazione delle assessori Cinzia Boscato e Sara Schizzarotto, rispettivamente con delega alle politiche sociali e famiglia la prima, istruzione e cultura la seconda: in prima fila assieme al Sindaco Enrico De Peron a testimonianza di un’alleanza strategica su temi che devono riguardare la comunità nella sua interezza. Una comunità accogliente e pronta a fare squadra contro ogni forma di violenza e di discriminazione anche soltanto verbale.