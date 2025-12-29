Tragedia in pizzeria, soffoca mentre cena con la famiglia. Addio a Giuseppe Mocellin

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dolore e incredulità. La comunità di Pove del Grappa e dell’area bassanese è sotto shock per la morte improvvisa di Giuseppe Mocellin, 53 anni, deceduto sabato sera in una pizzeria di Bassano del Grappa dopo essere rimasto soffocato da un boccone. Un episodio drammatico, avvenuto davanti ai familiari con cui stava cenando, che ha lasciato sgomenti amici, conoscenti e tutto il territorio dove la famiglia Mocellin è molto conosciuta.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe accusato un’improvvisa difficoltà respiratoria mentre stava mangiando. I presenti hanno tentato di intervenire immediatamente, rendendosi conto che qualcosa impediva la normale respirazione, mentre non è stato escluso il sopraggiungere di un malore. Nel frattempo è stato allertato il Suem 118, che ha inviato sul posto un’equipe sanitaria. All’arrivo dei soccorritori, le condizioni di Mocellin erano già critiche: sono state avviate le manovre di rianimazione e disposto il trasferimento d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Poco dopo l’arrivo in pronto soccorso, i medici hanno dovuto constatarne il decesso.

La vittima era fratello di Alessandro Mocellin, presidente delle Latterie Vicentine, e apparteneva a una famiglia molto radicata nel territorio. La notizia si è diffusa rapidamente, suscitando grande cordoglio anche perché avvenuta proprio mentre l’uomo stava festeggiando una ricorrenza con gli affetti più cari. Numerosi i messaggi di vicinanza ai familiari, colpiti da una tragedia tanto improvvisa quanto imprevedibile. E per mercoledì 31 alle 10 del mattino, intanto, sono stati fissati i funerali nella chiesa parrocchiale di Pove: la sera prima, alle 19, la recita del santo rosario.

