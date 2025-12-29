Auto in fiamme in A4: attimi di paura prima di Vicenza Ovest
Attimi di forte apprensione questa mattina lungo l’autostrada A4, in direzione Milano, dove un’auto ha preso fuoco poco prima del casello di Vicenza Ovest. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 di oggi, lunedì 29 dicembre, quando una Dacia Duster alimentata a GPL si è improvvisamente incendiata, costringendo gli automobilisti in transito a rallentare e a segnalare la presenza delle fiamme.
Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del fuoco di Vicenza con un’autopompa, un’autobotte e otto operatori. Per raggiungere il veicolo nel minor tempo possibile, la squadra ha scavalcato le recinzioni della tangenziale, riuscendo così a mettere in sicurezza la bombola GPL che nel frattempo aveva iniziato a perdere gas. Le fiamme sono state domate con l’utilizzo di schiumogeno antincendio. La polizia stradale ha garantito la sicurezza dell’area e gestito la viabilità durante le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nonostante la spettacolarità dell’incendio e il rischio legato al GPL, nessuna persona è rimasta ferita. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, ma l’intervento tempestivo dei soccorritori ha evitato conseguenze ben più gravi.
L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.
Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.
Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.
Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.