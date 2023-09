Infortunio sul lavoro: 19enne con taglio profondo a una gamba. Salvato da eliambulanza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ fuori pericolo di vita ma si trova ricoverato dal pomeriggio di ieri all’ospedale di Treviso un ragazzo vicentino di 19 anni, soccorso ieri in eliambulanza in seguito a un infortunio sul lavoro che nei primi attimi ha preoccupato non poco.

Il giovane operaio proveniente dall’area Bassanese e che vive a Romano d’Ezzelino – e dipendente di un’azienda di Loria – si era accidentalmente procurato un profondo taglio ad un arto, con l’inevitabile perdita di sangue e la necessità di tamponarla al più presto e procedere alle cure del caso.

L’infortunio sul lavoro, su cui si è proceduto in regime di codice rosso con l’invio via cielo di un mezzo del Suem 118 di Treviso Emergenza, proprio nel capannone sede dell’attività di verniciatura a Loria in via Falcone, sul confine tra le province. Nel contempo era giunta nella ditta un’ambulanza dal più vicino ospedale di Castelfranco Veneto, con gli operatori sanitari a stabilizzare le condizioni del ragazzo prima di trasferirlo con l’elisoccorso.

Per sua fortuna, i soccorsi rapidi hanno consentito di intervenire in tempo utile sulla copiosa emorragia che poteva ucciderlo se non trattata adeguatamente. Il ragazzo ferito le cui iniziali sono E.L., vicentino per residenza e di origine marocchine come riportano i giornali locali a Treviso, rimarrà per qualche giorni in osservazione presso il polo trevigiano di cura “Ca’ Foncello”. Esclusa la presenza di fratture alla gamba.