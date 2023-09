Assemblea nazionale di FdI, Meloni: “La manovra con poche risorse è la vera sfida”

...caricamento in corso...

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla della Manovra e delle prossime mosse del governo all’assemblea nazionale di FdI, a Roma. “La legge di Bilancio con risorse limitate è la vera sfida”, spiega la premier, sottolineando che l’esecutivo punta in particolare ad aiutare le famiglie, i redditi bassi e a garantire risorse stabili alla sanità. “Sarà anche l’anno delle grandi riforme e del piano Mattei”, aggiunge. Poi nel suo libro intervista promette: “la riforma costituzionale si farà, con o senza l’appoggio delle opposizioni”.

“Noi siamo al governo della Nazione e per noi fare gli interessi dell’Italia è prioritario. E sono certa che anche i nostri preziosi alleati di governo siano consapevoli del fatto che il peso che tutti insieme abbiamo sulle spalle è talmente grave da non consentirci di sprecare energie in eventuali atteggiamenti egoistici di qualsiasi genere -sottolinea la Meloni aggiungendo – Tutto quello che abbiamo da dare lo dobbiamo dare agli italiani, nei quali abbiamo sempre creduto”.